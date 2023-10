LPI-GTH: Mehrere Keller aufgebrochen

Eisenach (ots) - Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum vom 07.10.2023, gegen 18:00 Uhr, bis zum 08.10.2023, gegen 09:30 Uhr, der hintere Scheibenwischer eines in der Adam-Opel-Straße abgestellten Kraftfahrzeugs beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Mitsubishi beträgt wenige Euro, dennoch erbittet die Polizei Eisenach Zeugenhinweise unter 03691261125 (Bezugsnummer 0262554/2023) (sus) Rückfragen bitte an: ...

mehr