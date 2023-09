POL-NOM: Seitenscheibe von Pkw eingeschlagen

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg OT Bishausen, Am Burgberg, Sonntag, 04.09.2023, 20.00 Uhr bis Montag, 05.09.2023, 20.45 Uhr BISHAUSEN (Wol) - Unbekannte scheitern beim Versuch. Im Zeitraum von Sonntag ca. 20.00 Uhr bis Montag ca. 20.45 Uhr haben unbekannte Personen versucht, in ein Wohnhaus in Bishausen in der Straße "Am Burgberg" zu gelangen. Die Unbekannten versuchten mit einem unbekannten Gegenstand einen ...

