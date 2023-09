Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Bishausen, Am Burgberg, Sonntag, 04.09.2023, 20.00 Uhr bis Montag, 05.09.2023, 20.45 Uhr

BISHAUSEN (Wol) - Unbekannte scheitern beim Versuch.

Im Zeitraum von Sonntag ca. 20.00 Uhr bis Montag ca. 20.45 Uhr haben unbekannte Personen versucht, in ein Wohnhaus in Bishausen in der Straße "Am Burgberg" zu gelangen.

Die Unbekannten versuchten mit einem unbekannten Gegenstand einen Nebeneingang aufzuhebeln. Bei dem Versuch scheiterten sie und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Sie verursachten dabei einen Sachschaden von ca. 100 Euro.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell