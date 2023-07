Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Bankmitarbeiterin durchschaut Trickbetrug

Bensheim (ots)

Eine sehr aufmerksame Bankmitarbeiterin hat am Donnerstag (06.07.) einen Trickbetrug verhindert. Die Angestellte einer Bank in Bensheim hatte sich am Vormittag bei der Polizei gemeldet, weil sie ein komisches Gefühl bei einem älteren Kunden hatte, der auf die Schnelle 30.000 Euro abheben wollte. Die Übergabe des Geldes an die Kriminellen konnte so verhindert werden.

Der Senior wurde, wie sich später herausstellte, von einem Telefonbetrüger, der sich als Kommissar Schubert ausgab, mit dem sogenannten Schockanruf unter Druck gesetzt. Hintergrund wäre angeblich, dass seine Tochter aufgrund eines Unfalls in Schwierigkeiten sei und nun dringend eine Kaution von 30.000 Euro aufbringen müsse. Vor lauter Angst und Sorge kam der Mann auch nicht auf die Idee, einfach mal selbst bei der Tochter anzurufen.

Die Polizei warnt noch einmal eindringlich auf Geldforderungen am Telefon einzugehen. Die Kriminellen werden leider auch weiterhin bei oft älteren Menschen zu Hause anrufen und diese oder eine ähnliche Geschichte erfinden, um ans Ersparte zu kommen. Die Täter kennen nur eine Antwort: Legen Sie einfach den Hörer auf!

