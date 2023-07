Polizeipräsidium Südhessen

Südhessen: Rund 120 Oberstufenschülerinnen und -schüler beim "Tag des Rechtsstaates"

Darmstadt (ots)

Was bedeutet "Rechtsstaat", was zeichnet ihn aus, was bedeutet Gewaltenteilung und welche Organe gehören dazu? Um diese und viele weitere Fragen ging es für rund 120 Oberstufenschülerinnen und -schüler aus vier südhessischen Schulen am Donnerstag (6.7.) beim "Tag des Rechtsstaates" im Polizeipräsidium Südhessen.

Das innovative Projekt des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport, des Hessischen Kultusministeriums sowie des Hessischen Justizministeriums wird an allen Gerichtsstandorten sowie allen Polizeipräsidien in ganz Hessen angeboten und soll den jungen Menschen die Bedeutung des demokratischen Rechtsstaats und die Wichtigkeit verdeutlichen, sich für diesen einzusetzen.

In Anlehnung an einen fiktiven Sachverhalt stellten Mitarbeitende des Polizeipräsidiums Südhessen mit Unterstützung der Staatsanwaltschaft Darmstadt an verschiedenen Stationen polizeiliche Maßnahmen dar. Dabei ging es um Beweissicherung, eine Durchsuchung mit einem Datenträgerspürhund und eine Vernehmungssituation sowie der Einsatz im Rahmen einer Versammlung und die polizeiliche Pressearbeit. Die Stationen boten viele Möglichkeiten, selbst in die Rolle einer Polizeibeamtin oder eines Polizeibeamten zu schlüpfen und die Maßnahmen so besser nachzuvollziehen.

Mit vielen neuen Einblicken in die spannende Arbeit der Polizei oder die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft sowie Erkenntnissen zur Bedeutung rechtsstaatlichen Handelns ging der Tag für die Schülerinnen und Schüler zu Ende.

