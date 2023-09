POL-NOM: Jugendlicher schwer verletzt durch Verkehrsunfall

Uslar (ots) - WIENSEN/BODENFELDE, (go), K 449, Freitag, 01.09.2023, 20:15 Uhr. Ein 22 jähriger PKW Fahrer aus Göttingen befuhr die K 449 aus Richtung Wiensen kommend in Richtung Bodenfelde. Im Kurvenbereich kam er, aus bisher ungeklärter Ursache, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem PKW eines 54 jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

