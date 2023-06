Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Butterflymesser im Gepäck sorgt für Ärger

Hamburg (ots)

Am Freitag wollte ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger von Hamburg nach Mallorca fliegen und stellte sich bei der Luftsicherheitskontrolle an. Bei der Kontrolle seines mitgeführten Rucksacks entdeckten die Luftsicherheitsassistenten einen verdächtigen Gegenstand auf dem Röntgenbild. Beamte der Bundespolizei wurden hinzugezogen, die den Rucksack öffneten. Zum Vorschein kam ein Butterflymesser, ein verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz. Der Mann gab an, dass er das Messer vor etwa 15 Jahren auf einem Jahrmarkt gewonnen hätte. Er wolle nun zu einem Survival-Camp und benötige dieses dort. Das Messer wurde sichergestellt, eine Strafanzeige war die Folge. Anschließend konnte er weiterreisen.

