BPOL NRW: Schneller Fahndungserfolg durch Bundespolizei - Gesuchter Mann wird wegen mehrerer Raubdelikte festgenommen

Aachen - Mönchengladbach (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen am Hauptbahnhof Aachen einen 43-jährigen Tunesier festgenommen, der von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach in mehreren Fällen wegen Raubes und schweren Raubes mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde.

Der Betreffende war mit der Euregio-Bahn zuvor aus Belgien eingereist. Bei der Kontrolle konnte er keine ausreichenden Ausweispapiere vorlegen, so dass der Verdacht der unerlaubten Einreise bestand. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sich die zwei Untersuchungshaftbefehle wegen der verschiedenen Raubdelikte heraus. Die Staatsanwaltschaft fahndete erst seit Anfang Juli nach dem 43-Jährigen. Durch den schnellen Fahndungserfolg kann er jetzt der Gerichtsbarkeit zugeführt werden. Er wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Er soll in Kürze dem Haftrichter beim Amtsgericht in Aachen zwecks Haftbestätigung vorgeführt werden.

Die Bundespolizei hat in den letzten 36 Stunden noch 3 weitere Haftbefehle vollstreckt. Hier konnten ein 29-jähriger Deutscher wegen Diebstahls, ein 43-jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina wegen des Erschleichens von Leistungen und ein 42-jähriger Beniner wegen eines Straßenverkehrsdeliktes festgenommen werden. Zwei von ihnen wurden in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen zwecks Überführung in die zuständige Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Dritte beglich seine Geldstrafe in Höhe von 600,- Euro und konnte eine Freiheitsstrafe im letzten Moment abwenden.

