Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beim Versuch Drogen verschwinden zu lassen gescheitert - Bundespolizei ermittelt

Bonn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte ein deutscher Staatsbürger am Bonner Hauptbahnhof Drogen im Gleisbereich verschwinden zu lassen während die Bundespolizei ihn kontrollierte. Dabei ist er jedoch kläglich gescheitert.

Am 16.08.2023 gegen 01 Uhr traf eine Streife einen nervös wirkenden Mann am Bonner Hauptbahnhof an und überprüfte seine Personalien. Während der Kontrolle warf er plötzlich mehrere Verschlusstütchen mit zunächst unbekanntem Inhalt über eine Brüstung in den Gleisbereich der Straßenbahn. Da er dies trotz Aufforderung nicht unterließ, legten die Einsatzkräfte ihm Handfesseln an und begleiteten ihn zur Wache. Die Beamtinnen und Beamten stellten fest, dass es sich bei der weggeworfenen Substanz um insgesamt 11 Verschlusstütchen Heroin handelte. Außerdem fanden die Polizistinnen und Polizisten bei dem 41-Jährigen eine weitere Konsumeinheit (Bubble) Kokain.

Den Brühler erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin