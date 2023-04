Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugen zu entglasten Bushaltestellen gesucht

Bild-Infos

Download

PR Grimmen (ots)

Am Ostersonntag (09.04.2023) teilte ein Verantwortlicher der Gemeinde Steinhagen der Grimmener Polizei eine beschädigte Bushaltestelle mit. Die Bushaltestelle befindet sich am Abzweig Steinhagen an der B194. Dort wurden, vermutlich durch derzeit unbekannte Täter mutwillig zwei Glaseinsätze beschädigt. Bei der Überprüfung weiterer Bushaltestellen im Ort wurden bei der Haltestelle Steinhagen Schmiede und Grünkordshagen Abzweig an der L92 weitere zerstörte Glaseinsätze festgestellt.

Es handelt sich um drei beschädigte Bushaltestellen, die von den Gemeinden selbst getragen und erst erneuert wurden. Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 3.000 Euro.

Die Tatzeit beläuft sich vermutlich auf die Nacht zwischen Grünem Donnerstag (06.04.2023) gegen 19:00 Uhr und Karfreitag (07.04.2023) gegen 10:00 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise zu den Taten oder möglichen Tätern nimmt die Polizei in Grimmen unter 038326 570 oder der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell