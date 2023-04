Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: VU-Flucht in Lampertheim

Lampertheim (ots)

Am Samstag, 01.04., in der Zeit von 08:40 bis 14:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in Lampertheim in der Otto-Hahn-Straße 19 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beschädigte einen in einer Parkbucht geparkten weißen Pkw und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden geben, sich mit der Polizei Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen.

