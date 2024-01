Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Mit Spiegeln zusammengestoßen

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Bundesstraße 474;

Unfallzeit: 15.01.2024, 07.30 Uhr;

Ein Autofahrer ist am Montag in Legden bei Schneefall mit seinem Außenspiegel mit dem eines entgegenkommenden Lkw kollidiert. Dieser entfernte sich in Richtung Legden. Zu dem Unfall kam es gegen 07.30 Uhr etwa 500 Metern von der Anschlussstelle zur A31 entfernt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell