Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigte nach Unfall gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Westend;

Unfallzeit: 15.01.2024, 15.45 Uhr;

Beim Rangieren an einer engen Stelle einer Einfahrt hat ein Autofahrer am Montag in Bocholt mutmaßlich ein anderes Auto gestreift. Zum Unfallzeitpunkt gegen 15.45 Uhr befuhr der Mann eine an der Straße Westend gelegene Einfahrt gegenüber der Werner Straße. Im Nachhinein stellte er einen Schaden vorne rechts an seinem Fahrzeug fest. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell