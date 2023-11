Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231102-2: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (1. November) in Kerpen-Horrem ist ein Fahrradfahrer (41) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Laut ersten Ermittlungen sei der 41-Jährige gegen 19.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem linken Radweg der Erftstraße in Richtung Horrem gefahren. Gleichzeitig soll der Fahrer (20) eines Mercedes auf der Erftstraße in Richtung Sindorf unterwegs gewesen sein. Laut Zeugenaussage soll der Zweiradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf die Fahrbahn gefahren sein. Trotz einer Vollbremsung habe der 20-Jährige eigenen Angaben zufolge eine Kollision nicht mehr verhindern können. Der Radfahrer soll durch die Wucht des Aufpralls auf die Motorhaube des Mercedes aufgeladen worden und schließlich auf den Asphalt gestürzt sein. Dabei zog er sich die schweren Verletzungen zu.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis 21.30 Uhr ab. Die Beamten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie gehen Hinweisen nach, dass der 41-Jährige keinen Helm getragen haben soll. Zur Prüfung ob der Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen sein könnte, entnahm ein Arzt auf Anordnung eine Blutprobe. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell