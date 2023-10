Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231030-2: Unbekannter stiehlt Bargeld aus Ladenkasse - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Komplizin lenkte Mitarbeiterin ab

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem etwa 175 bis 180 Zentimeter großen Mann und seiner Komplizin. Ihnen wird vorgeworfen, am Samstag (28. Oktober) Bargeld in niedrigem vierstelligem Wert aus einer Ladenkasse in Kerpen-Horrem gestohlen zu haben. Die gesuchte Frau sei circa 160 Zentimeter groß und habe blonde Haare. Zur Tatzeit soll sie laut Zeugenaussage eine schwarze Strumpfhose, einen schwarzen Rock und eine rosa-beige Weste getragen haben. Zudem soll sie eine Umhängetasche dabeigehabt haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen soll die Komplizin gegen 17 Uhr eine Angestellte des Geschäfts an der Hauptstraße angesprochen und damit abgelenkt haben. Eine Zeugin habe beobachtet, wie der Gesuchte gleichzeitig die Kasse geöffnet, Geld herausgenommen und danach das Geschäft zusammen mit der blonden Frau verlassen habe. Die mutmaßlichen Diebe seien gemeinsam in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet.

Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

