POL-KN: Vorfahrtsunfall fordert erheblichen Sachschaden (23.09.2023)

(Blumberg / Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots) - Auf der bei Bikern beliebten Strecke zwischen Epfenhofen und Randen hat ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Unfall verursacht. Ein 41-Jähriger fuhr auf der Bundesstraße 314 mit einer leistungsstarken 1200-er Kawasaki bergwärts in Richtung Randen. In einer Rechtskurve kam er wegen eines Fahrfehlers zu Fall und schlitterte mitsamt der Maschine mehrere ...

