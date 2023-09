POL-KN: Bei Nässe ins Schleudern geraten (23.09.2023)

Konstanz (ots) - Eine betrunkene Frau hat am Sonntagabend in einem Schwimmbad in der Schwaketenstraße mehrere Kinder belästigt. Die 42-Jährige näherte sich im Bereich des Whirlpools mehreren Kindern im Alter zwischen 11 und 14 Jahren mehrfach aufdringlich an, berührte die Kids und "zwickte" sie dabei. Nachdem sich die Kinder der Situation entzogen und den ...

