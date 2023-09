Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) 37-jähriger Mann in psychischem Ausnahmezustand - bei Wohnungsdurchsuchung mehrere Waffen sichergestellt (25.09.2023)

Reichenau (ots)

Am Montagmittag ist es auf der Insel Reichenau zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Nachdem sich ein 37-Jähriger auffällig verhielt, wirr herumschrie und mehrfach mit verschiedenen Langwaffen aus seiner Wohnung rein und wieder rauslief, rückte die Polizei mit starken Kräften aus. Vor Ort konnte der Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, an seiner Wohnanschrift widerstandslos festgenommen werden. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 37-Jährigen stellte die Polizei diverse Waffen sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

