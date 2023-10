Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231026-4: Autofahrer verliert Gepäck aus Kofferraum

Erftstadt (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei Gepäckstücken, die ein Autofahrer am Freitagnachmittag (20. Oktober) im Bereich Erftstadt verloren hat. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Koffer der Marke Samsonite, der in einer Star-Wars-Edition gestaltet ist. Darin sollen sich Wertgegenstände befunden haben. Zudem fehle dem Geschädigten ein Karton aus Pappe, in dem sich mehrere elektronische Artikel befunden haben sollen. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut derzeitigem Sachstand war der Fahrer eines VW gegen 15.30 Uhr auf der Straße "An der Patria" in Fahrtrichtung Lechenich unterwegs. An der Kreuzung mit der Bundesstraße (B) 265 habe der Mann an einer Rotlicht zeigenden Ampel angehalten. Er sei zum Kofferraum seines Autos gegangen und habe einen Gegenstand herausgeholt. Als die Ampel grünes Licht anzeigte, sei er auf die B 265 gefahren. Dort habe er einige Meter später bemerkt, dass ein Gegenstand aus dem Kofferraum seines Tiguan gefallen sei. Er habe sein Auto an einem Parkplatz abgestellt und sei zurück gelaufen. Als er seine Gepäckstücke nicht auffand, erstattete der Mann Strafanzeige wegen einer möglichen Unterschlagung bei der Polizei. Die Sachbearbeiter des zuständigen Kriminalkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

