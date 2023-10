Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231030-1: Räuber bedroht Kassiererin mit Pistole - Fahndungsbilder

Kerpen, Pulheim (ots)

Schwerer Raub: Gesuchter fuhr nach aktuellem Ermittlungsstand mit E-Scooter zum Tatort

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwochmorgen (25. Oktober) in Kerpen einen bewaffneten Raubüberfall begangen zu haben. Die Fahndungsbilder stehen unter dem folgenden Link zur Verfügung: https://polizei.nrw/fahndung/118472

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen dingend Zeugen und nehmen Hinweise zur Identität und dem Aufenthaltsort des Gesuchten entgegen. Informationen zu dem Gesuchten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand betrat der Täter gegen 9.30 Uhr ein an dem Langenicher Ring gelegenes Firmengelände. Mit einer Pistole in der Hand soll der Unbekannte einen Büroraum betreten und eine Angestellte (58) bedroht haben. Nachdem der Bewaffnete Geld gefordert habe, sei es zwischen ihm und der 58-Jährigen zu einer Rangelei gekommen. Dabei verletzte der Täter die Geschädigte leicht. Schließlich flüchtete der Täter ohne das geforderte Bargeld in unbekannte Richtung.

Die zuständigen Kriminalbeamten gehen davon aus, dass der Räuber mit einem E-Scooter zum Tatort fuhr und damit flüchtete. Zudem prüfen die Ermittler, ob der noch Unbekannte am selben Tag für einen Überfall auf eine Firma in Pulheim verantwortlich sein könnte. Hier war der Täter gegen 7.30 Uhr auf der Marie-Curie-Straße in Büroräume eingedrungen und hatte anwesende Angestellte mit einer Pistole bedroht. Beute machte der Räuber nach derzeitigem Ermittlungsstand auch in diesem Fall nicht. Zeugen schilderten bei der Anzeigenaufnahme, dass der Täter mit einem E-Scooter geflüchtet sei. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell