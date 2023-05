Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzung zu: Einbrecher dank moderner Technik gestellt

Zella-Mehlis (ots)

Der 32-jährige Einbrecher, der in der Nacht zu Dienstag in ein Restaurant in Zella-Mehlis einstieg, sitzt nun hinter Gittern. Der zuständige Haftrichter erließ Haftbefehl und ordnete an, dass der Mann unverzüglich in eine Justizvollzugsanstalt zu bringen ist.

