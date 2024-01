Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelec im Kreisverkehr erfasst

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Wüllener Straße / Ottensteiner Straße / Twicklerstraße;

Unfallzeit: 16.01.2024, 13.45 Uhr;

In Vreden hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag in einem Kreisverkehr einen Pedelecfahrer erfasst. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Der 15-Jährige befand sich gegen 13.45 Uhr im Kreisel Wüllener Straße / Ottensteiner Straße / Twicklerstraße, als seinen Angaben zufolge ein grauer oder schwarzer Pkw aus Richtung stadtauswärts kommend einfuhr und ihn touchierte. Der Vredener stürzte, der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Leichtverletzten. Nach einem Wortwechsel entfernte sich der etwa 60 Jahre alte Mann. Die Polizei bittet den Autofahrer sowie Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen. (to)

