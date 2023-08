Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter kann Geldstrafen von über 7000 Euro nicht bezahlen

Weil am Rhein (ots)

Bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze ging der Bundespolizei ein mit drei Haftbefehlen gesuchter Mann ins Netz. Da er vor Ort die offenen Geldstrafen von über 7000 Euro nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme.

Am späten Sonntagabend, den 6. August 2023 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen am Autobahnübergang in Weil am Rhein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz wohnhaften Mann drei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie zweier Betäubungsmitteldelikte, verhängten Gerichte vor drei Jahren Geldstrafen gegen den heute 40-Jährigen. Da der Gesuchte weder die Strafen bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann den ausstehenden Gesamtertrag in Höhe von 7360 Euro nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung der mehrmonatigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

