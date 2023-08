Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Frau leistet Widerstand nach Fahrt ohne Zugticket

Freiburg (ots)

Nach einer Fahrt ohne Zugticket flüchtete eine 18-Jährige vor der Kontrolle durch die Bundespolizei am Freiburger Hauptbahnhof. Bei der vorläufigen Festnahme leistete sie Widerstand.

Am Donnerstagabend (03.08.2023) wurde der Bundespolizei eine Frau gemeldet, die einen ICE von Karlsruhe nach Freiburg nutz, ohne im Besitz eines Fahrscheins zu sein. Die Frau wurde dabei als leicht verwirrt wirkend mit einer Wunde am Kopf beschrieben. Nach der Ankunft des Zuges konnte die Frau am Bahnsteig gesehen werden, allerdings flüchtete die 18-Jährige beim Erkennen der Streife. Durch die Einsatzkräfte wurde die Frau zu Fuß verfolgt und gestellt. Dabei leistete die deutsche Staatsangehörige zunächst Widerstand wodurch sie ein Beamter verletzte. Bei der Identitätsfeststellung der 18-Jährige wurde eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung wegen Körperverletzung festgestellt. Wegen Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet. Zur Abklärung des Gesundheitszustandes wurde die Frau im Krankenhaus vorgestellt und konnte anschließend entlassen werden. Der Beamte musste aufgrund seiner Verletzung seinen Dienst abbrechen.

