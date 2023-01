LPI-G: Glasscheibe von Hauseingangstür beschädigt

Altenburg (ots) - Ein öffentliches WC am Kornmarkt wurde im Zeitraum von Freitag (27.01.23) gegen 14:15 Uhr und Sonntag (29.01.23) gegen 06:15 Uhr das Ziel von Vandalismus. Unbekannte schrieben mit roter und weißer Farbe verschiedene Schriftzüge an die Eingangstür und verursachten so Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt nun, Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03447/ 4710 entgegengenommen. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

