POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

Reken (ots) - Tatorte: Maria Veen / Birkhuhnweg sowie Groß Reken / Lindenweg; Tatzeiten: zwischen 13.01.204, 20.00 Uhr, und 16.01.2024, 17.00 Uhr; In Reken ist es in den vergangenen Tagen zu zwei weiteren Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Im Ortsteil Maria Veen brachen die Täter am Birkhuhnweg erst ein Gartentor auf und machten sich anschließend an einem Fenster zu schaffen, um in das Gebäude zu gelangen. Die ...

mehr