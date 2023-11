Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Vereinsheim- Zeugensuche

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro verursachten ein oder mehrere Personen an einem Vereinsheim in der Ratsstraße in Günthersleben-Wechmar. Der oder die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten anschließend Bargeld in Höhe eines geringen zweistelligen Eurobetrages. Die Tatzeit liegt zwischen gestern, 17.30 Uhr und heute, 08.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0307363/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell