LPI-GTH: Kollidiert

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 19.00 Uhr und heute Morgen, 07.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen zu einer Baustelle im Bereich "Am Ilmufer". In der weiteren Folge wurden mehrere Räume gewaltsam geöffnet und Akkuwerkzeuge im Wert von rund 2.000 Euro entwendet. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0307230/2023) in ...

