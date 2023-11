Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlauben- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich widerrechtlich in eine Gartenanlage in der Gothaer Straße. Anschließend öffneten der oder die Täter gewaltsame zwei Gartenlauben und entwendeten unter anderem einen Rasenmäher. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 1.200 Euro, der entstandene Sachschaden wird mit circa 800 Euro beziffert. Die Taten wurden in der Zeit zwischen dem 18. November, 15.00 Uhr und gestern, 16.30 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0306902/2023) entgegen. (jd)

