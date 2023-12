Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Bernstein) Alkoholisierter Pedelec-Fahrer zieht sich bei Sturz leichte Verletzungen zu

Sulz am Neckar, Bernstein (ots)

Ein erheblich alkoholisierter Pedelec-Fahrer hat sich am Sonntagmittag bei einem alleinbeteiligten Sturz auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Gruol und Heiligenzimmern an der Einmündung der Kreisstraße 5510 auf die Landesstraße 390 nahe Bernstein leichte Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 52-jährige Mann war gegen 12.50 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg entlang der L 390 unterwegs, als es kurz vor der Einmündung auf die K 5510 infolge seiner alkoholischen Beeinflussung zum Sturz kam. Nach einer erfolgten Blutentnahme in der Klinik muss sich der Mann nun noch in einem Strafverfahren für die Radfahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten.

