Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen-Leipferdingen, Lkr. Tuttlingen) Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst nach erhöhten CO2-Werten in einer Wohnung mit Kachelofen

Geisingen-Leipferdingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Nach erhöhten CO2-Werten in einer Wohnung mit Kachelofen und der Auslösung eines CO2-Melders ist es am Sonntagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an einem Wohnhaus in der Bitzstraße gekommen. Gegen 20.50 Uhr wurde von Anwohnern der Rettungsdienst gerufen, da es einem 83-jährigen Bewohner des Hauses nicht gut ging. Während sich die eingetroffenen Rettungssanitäter um den Mann kümmerten, löste ein installierter CO2-Melder in der Wohnung aus. Die daraufhin nach der Verständigung mit drei Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr der Abteilungen Leipferdingen und Geisingen konnten bei den durchgeführten Messungen tatsächlich erhöhte CO2-Werte feststellen, die von einem in der Wohnung in Betrieb befindlichen Kachelofen verursacht worden sein dürften. Die Feuerwehr durchlüftete die Wohnung, räumte den Kachelofen aus und verständigte den zuständigen Schornsteinfegermeister. Ein Rettungswagen brachte den 83-Jährigen zur weiteren Untersuchung und Behandlung wegen der eingeatmeten CO2-Gase in die Tuttlinger Klinik.

