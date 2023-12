Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Über eine Garage in ein Wohnhaus eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, in der Zeit von 01 Uhr bis in die Morgenstunden, sind unbekannte Täter nach dem unberechtigten Öffnen einer angebauten Garage in ein Wohnhaus in der Willy-Brandt-Straße eingebrochen, haben darin mehrere Räume nach Wertgegenständen abgesucht und sind mit aufgefundenem Bargeld geflüchtet. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter zunächst ein vor dem Gebäude abgestelltes Auto der Hausbesitzer öffneten und sich mit einem im Fahrzeug aufgefundenen Garagentoröffner Zugang in die Garage verschafften. Von dort gelangten die Täter über eine unverschlossene Zwischentür in das Wohnhaus. Die Ermittlungen zum genauen Diebesgut dauern noch an. Die Polizei Spaichingen bittet um Zeugenhinweise. Personen, die am frühen Sonntagmorgen oder schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen in der Willy-Brand-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, abgestellte Fahrzeuge zu verschließen und in diesen keine Wertgegenstände oder Toröffner aufzubewahren. Auch sollten eventuelle Verbindungstüren zwischen Garagen und Wohngebäuden verschlossen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell