Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Essen auf dem Herd verbrannt

Bewohnerin erleidet Rauchgasvergiftung (10.12.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Leichtverletzte hat ein Herdbrand am Sonntag, kurz nach Mittag, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sturmbühlstraße gefordert. Einer 82-jährigen Frau geriet ihr in einer Pfanne zubereitetes Essen in Brand. Dadurch entstand eine starke Rauchentwicklung, welche die Feuerwehr auf den Plan rief. Bis zu deren Eintreffen hatten alle weiteren Hausbewohner vorsorglich das Gebäude verlassen. Die Helfer löschten schnell den kleinen Brand auf dem Herd, so dass kein weiterer Schaden entstand. Die Seniorin kam mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell