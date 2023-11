Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Polizei ermittelt nach Körperverletzung in Eishalle

Wegen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem zwei Frauen am Sonntagnachmittag in der Eishalle am Seepark aneinandergeraten waren. Eine 41-Jährige schlug demnach aus einem privaten Streit heraus einer ihr bekannten 17-Jährigen mehrfach mit den Händen auf den Kopf und beleidigte sie. Die junge Frau erlitt eine Platzwunde und musste in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden. Gegen die 41-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Pfullendorf

Auf schneebedeckter Fahrbahn gegen Gartenmauer geschlittert

Auf schneebedeckter Fahrbahn ist am Sonntag gegen 13.30 Uhr ein 21 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen von der Straße "Obere Bussen" in den Erlenweg gegen eine Gartenmauer geschlittert. Durch den wuchtigen Aufprall lösten die Airbags des Wagens aus, der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 2.000 Euro, der an der Gartenmauer auf etwa 3.000 Euro beziffert.

