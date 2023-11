Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall mit Sommerreifen

Ein 24-jähriger Fahrer eines Toyota prallte am Samstagabend bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der B463 Höhe der Abzweigung nach Ober-/Unterschmeien gegen ein Verkehrszeichen und mehrere Leitpfosten. Obwohl sein Pkw im Frontbereich deutlich beschädigt war, setzte er zunächst seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Erst als er in Laiz nicht mehr weiterkam verständigte er die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamte fest, dass an dem Pkw Sommerreifen aufgezogen waren, von denen auch noch einer abgefahren war. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und er musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Krauchenwies

Einbruch in Wohn- und Geschäftsgebäude

Am Samstagabend drang bislang unbekannte Täterschaft über ein Fenster zunächst in die Verkaufsräume eines Autohändlers ein und durchwühlte verschiedene Behältnisse. Durch das gewaltsame Aufbrechen einer Verbindungstür gelangte die Täterschaft in die Wohnräume sowie den Keller des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/1040 entgegen.

Sauldorf

Einbrecher geht leer aus

Am späten Samstagabend brach bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in Krumbach ein. Vermutlich durch das Auslösen der Alarmanlage ließ die Täterschaft vom weiteren Vorhaben ab und flüchtete ohne Diebesgut. Der verursachte Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise zu dem Einbruch werden unter Tel. 07571/1040 an das Polizeirevier Sigmaringen erbeten.

Einbruchsserie in mehrere Gebäude

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde im Teilort Moosheim in sechs Gebäude eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft brach hierbei meist gewaltsam eine Tür oder ein Fenster auf und gelangte so in die unterschiedlichen Gebäude und durchsuchte die Räume und Schränke nach Diebesgut. Im Einzelnen handelte es sich um zwei Wohnhäuser, zwei Schuppen, ein Vereinsheim sowie ein Backhaus. Während sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere tausend Euro beläuft, bewegt sich die Höhe des Diebesguts auf einen dreistelligen Bargeldbetrag. Personen die im fraglichen Zeitpunkt Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter Tel. 07581/4820 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

