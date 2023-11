Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Kressbronn

Betrunkener rammt Fußgängerbrücke

In den frühen Samstagmorgenstunden befuhr ein 20-jähriger Lenker eines Mercedes die Gattnauer Straße aus Kressbronn kommend in Richtung Gattnau. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit zwei kleinen Fußgängerbrücken. Diese wurden durch die Wucht des Aufpralls zerstört. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Auf Grund dessen wurde beim 20-jährigen eine Blutentnahme veranlasst und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Beim Unfall erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen und eine Platzwunde. Vorsorglich wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Mercedes entstand ein Totalschaden in Höhe von 37.500 Euro.

Friedrichshafen

Lkw steift Pkw

Am Freitagnachmittag gegen 17:10 Uhr befuhr der Unfallverursacher mit seinem Lkw MAN die B 31 von Immenstaad kommend in Richtung Friedrichshafen. Verkehrsbedingt musste der 37-jährige Unfallverursacher an der Ampel der Kreuzung zur Meersburger Straße halten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Lkw-Fahrer an und wechselte nach 150 Metern von der linken auf die rechte Fahrspur. Hierbei übersah er den auf der rechten Fahrspur fahrenden Seat Ibiza und touchierte mit diesem. Anschließend schob der Lkw den Pkw noch ca. einige Meter vor sich her. Die 28-jährige Lenkerin des Seat´s und ihre 59-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die B31 in Fahrtrichtung Friedrichshafen kurzeitig voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

