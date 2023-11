Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Streitigkeit und Beleidigungen

Zu einer lautstarken Auseinandersetzung wurde die Polizei am späten Donnerstagabend kurz vor Mitternacht in den Römerweg gerufen. Aus bislang nicht geklärtem Grund waren insgesamt vier Männer und eine Frau in deutlich alkoholisiertem Zustand in Streit geraten. Die verbal aggressive Gruppe musste durch den Einsatz mehrerer Streifenwagenbesatzungen getrennt werden. Im weiteren Verlauf kam es zu mehreren Beleidigungen sowohl zwischen den Streithähnen als auch gegenüber den eingesetzten Polizeikräften. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung und wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Sigmaringendorf

Unfall an Bahnübergang und Folgeunfall

Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich gestern Nachmittag in Sigmaringendorf. Gegen 13 Uhr wollte ein 18-jähriger Seat-Lenker von der Laucherthaler Straße nach links in die B 32 in Richtung Scheer einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem aus Richtung Scheer kommenden VW, dessen 54-jähriger Fahrer seinerseits nach rechts in Richtung Laucherthal abbiegen wollte. Durch wen hier mutmaßlich das Rechtsfahrgebot nicht eingehalten wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Unfallermittlungen. Durch die folgende Kollision wurde der Seat so unglücklich zurückgestoßen, dass er auf den Schienen des dortigen Bahnübergangs zum Stehen kam. Nachdem er so stark beschädigt wurde, dass er ebenso wie der VW nicht mehr fahrbereit war, musste sich ein Abschleppdienst um die Fahrzeuge kümmern. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen war die Bahnstrecke bis etwa 14.45 Uhr gesperrt. Ein Folgeunfall ereignete sich im Rahmen des Abschleppvorgangs vom beteiligten Seat. Gegen 14 Uhr war der Abschleppdienst dabei, das Unfallfahrzeug mittels Seilwinde aufzuladen, als der 86-jährige Lenker eines Opel links an der Unfallstelle vorbeigelotst werden sollte. Der Mann fuhr jedoch rechts an dem Abschleppfahrzeug vorbei und prallte in das gespannte Abschleppseil. Hierdurch wurde der angehängte Seat verschoben und traf den 61-jährigen Abschleppfahrer am Fuß. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.

Krauchenwies

Streifvorgang mit Rettungswagen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Kleintransporter kam es am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der L 456 in Höhe der Knaus-Mühle. Der 51-jährige Fahrer des Rettungswagens, der mit Sondersignalen und einem in Lebensgefahr schwebenden Patienten in Richtung Krauchenwies unterwegs war, prallte beim Überholen eines Pkw mit seinem Außenspiegel gegen den Spiegel des aus der Gegenrichtung herannahenden Sprinters. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro. Das Rettungsfahrzeug konnte unverzüglich seine Fahrt fortsetzen.

Bierstetten

Feuer in Lagerraum

Zum Brand eines Anbaus an einem Wohnhaus wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in die Kapellenstraße alarmiert. Nachdem Löschversuche der Anwohner mittels Gartenschlauch nur wenig Wirkung zeigten, konnten die Flammen in dem als Lager- und Aufenthaltsraum genutzten Anbau von der Feuerwehr schließlich gelöscht werden. Den ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein auf einem Herd abgestellter Gefrierschrank brandursächlich gewesen sein, möglicherweise entzündet durch eine zuvor unbeabsichtigt eingeschaltete Herdplatte. Drei Bewohnerinnen wurden aufgrund eingeatmeter Rauchgase vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Herbertingen

Streit in Gaststätte

Zum Streit zwischen zwei nicht unerheblich alkoholisierten Gästen einer Lokalität wurde die Polizei am Donnerstagabend in die Hauptstraße gerufen. Offenbar aufgrund eines verlorenen Trinkspiels soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 36-Jährigen und seinem 43 Jahre alten Kontrahenten gekommen sein. Zum weiteren Verlauf weichen die Schilderungen der Beteiligten dann voneinander ab. Während der Ältere behauptet, dass sein Gegenüber aufgrund seiner Alkoholisierung über einen Barhocker gestürzt sei, gibt der Jüngere an, von dem 43-Jährigen mit dem Barhocker geschlagen worden zu sein. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der 36-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf und zu möglichen strafrechtlichen Verantwortlichkeiten dauern an.

