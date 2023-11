Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.11.2023

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Diebstahlserie - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Weil er im Verdacht steht, wiederholt für Straftaten im Bereich der Friedrichshafener Altstadt und des Stadtbahnhofs verantwortlich zu sein, ermittelt die Polizei aktuell gegen einen 51-jährigen Mann. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen seit Anfang März bis Mitte November zahlreiche Diebstähle aus Lebensmittel-, Drogerie- und Bekleidungsgeschäften, auf das Konto des Tatverdächtigen gehen. So soll er neben hochpreisigen Parfums und Kleidung, unter anderem auch Lebensmittel und sogar Blumensträuße gestohlen haben. Auch weil der Mann bei seinen Taten immer wieder gegen bereits bestehende Haus- sowie von der Stadt auferlegte Aufenthaltsverbote verstieß und dabei keinerlei Einsicht zeigte, nahmen die Beamten ihn in dieser Zeit mehrfach in Gewahrsam. Trotz drohender Konsequenzen und bereits vorliegender Anklageschriften machte der 51-Jährige in der Folge auch vor weiteren Diebestouren nicht halt, bestritt offenbar sogar seinen Lebensunterhalt mit den Taten und ging den Ermittlern dabei immer wieder ins Netz. Insgesamt steht er nun im Verdacht, seit März 2023 für mehr als 70 Straftaten verantwortlich zu sein. Der 51-Jährige wurde Anfang der Woche bei einem erneuten Diebstahl und Hausfriedensbruch von der Polizei vorläufig festgenommen und am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Seither sitzt der Marokkaner in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel.: 0751/806-1350 Polizeioberkommissar Simon Göppert, Tel.: 0751/803-1010

