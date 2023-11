Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen-Jungnau

Hauswand mit Katzenkot beschädigt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein Haus in der Bergblickstraße wiederholt mit Katzenkot beworfen wurde. Dies sei in den vergangenen beiden Jahren mehrfach vorgekommen und dadurch nun Sachschaden an der Fassade entstanden. Möglicherweise richtet sich die Aggression gegen die freilaufenden Katzen der Eigentümer. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Stetten a. k. M.

Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Sigmaringen nach einem Vorfall an einem Fußgängerüberweg in der Albstraße vom vergangenen Montag. Gegen 12.45 Uhr soll der bislang unbekannte Fahrer eines gelben Kleinwagens ohne Kennzeichen, möglicherweise einem Citroen, mit überhöhter Geschwindigkeit die Albstraße in Richtung Hauptstraße befahren haben. Am dortigen Zebrastreifen habe er dann beinahe ein dort laufendes Kind angefahren, welches ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Im Anschluss sei das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Stein geprallt. Dabei seien auch zwei in der Nähe laufende Jugendliche gefährdet worden. Der Unfallfahrer fuhr indes davon und parkte kurze Zeit später auf dem Parkplatz des Netto-Marktes. Dort fiel er durch lautes Herumschreien auf und soll sich mit einem älteren Mann unterhalten haben. Es muss angenommen werden, dass der Autofahrer sich möglicherweise in einem fahruntüchtigen Zustand befunden hat, weswegen die Polizei nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt und Zeugen sucht. Sie bittet Personen, denen der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann mit braun-blonden, zu einem Zopf gebundenen schulterlangen Haaren aufgefallen ist, der zur Tatzeit einen dunklen Parka, eine dunkle Hose und helle Sneaker trug, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Ebenso werden der Zeuge vom Netto-Parkplatz sowie Hinweisgeber, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können, gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Bad Saulgau

Reifen an Pkw zerstochen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau und sucht Zeugen. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem auf dem Kirchplatz abgestellten Hyundai offenbar mit einem Messer die beiden hinteren Reifen zerstochen. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Möglicherweise könnte eine Personengruppe dafür verantwortlich sein, die einem Anwohner in dem Bereich aufgefallen war. Personen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität von Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Radfahrerin fährt nach Unfall davon

Nachdem sie mit ihren Pedalen am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in der Kaiserstraße die Frontstoßstange eines schwarzen Daimler-Benz gestreift und dabei wohl beschädigt hat, ist eine junge Radlerin davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die etwa 16-jährige Jugendliche, die auf einem grauen Damenrad unterwegs war und eine braune Daunenjacke und eine schwarze Mütze trug, wechselte vom Gehweg auf die Fahrbahn und berührte dabei den abbiegenden Pkw. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Dürnau/Braunenweiler

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau nach einer Verkehrsunfallflucht auf der L 280 zwischen Dürnau und Braunenweiler am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr. Den Angaben eines 37-jährigen DB-Vito-Fahrers zufolge sei dieser zur Unfallzeit von Dürnau in Richtung Braunenweiler unterwegs gewesen, als ihm in einer Kurve ein weißer oder grauer Kombi halb auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sei. Obwohl beide Fahrzeuge noch versucht hätten, einander auszuweichen, sei es zum Streifvorgang gekommen, wodurch an dem Vito Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand. Der Fahrer des Kombis sei danach ohne anzuhalten in Richtung Dürnau weitergefahren. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Beteiligten geben können, dessen Fahrzeug auf der linken Seite entsprechende Beschädigungen aufweisen dürfte, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Herdwangen-Schönach

Pkw nicht ordnungsgemäß gesichert, nach Unfall davongefahren

Offenbar sein vor einer Bäckerei geparktes Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert hatte ein unbekannter Fahrzeuglenker am frühen Mittwochmorgen in der Bodenseestraße. Der Kleinwagen geriet gegen 6.30 Uhr ins Rollen und touchierte dabei einen weiteren geparkten Pkw. Der Fahrzeuglenker bemerkte beim Verlassen der Bäckerei das Wegrollen, lief seinem Wagen hinterher und konnte ihn kurze Zeit später stoppen. Statt sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher in Richtung Aach-Linz davon. Bei dessen Fahrzeug handelt es sich um einen viertürigen roten Kleinwagen mit Fließheck, der Mann selbst wird als Mitte 30, rund 175 cm groß und mit blondem Haar beschrieben. Weitere Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Krauchenwies

Nach tödlichem Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Mittwochmorgen bei Bittelschieß (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5655206) sucht die Verkehrspolizei noch Zeugen. Sie bittet Personen, die den Unfallhergang direkt beobachtet haben oder vor der Kollision hinter einem der beteiligten Fahrzeuge gefahren sind, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

