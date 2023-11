Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bankmitarbeiterin verhindert Betrug in letzter Sekunde

Nur knapp ist eine 82 Jahre alte Frau am Montag einem Betrug entgangen. Die Seniorin erhielt auf ihr Mobiltelefon eine Nachricht ihres angeblichen Sohns, der um die Überweisung von rund 1.600 Euro an ein ausländisches Konto bat. Die 82-Jährige schenkte der Nachricht Glauben und veranlasste die Überweisung. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin erkannte den Betrugsversuch und stoppte den Geldtransfer. Der Seniorin entstand somit kein finanzieller Schaden. Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche, bei der ein angeblicher Familienangehöriger behauptet, ein neues Smartphone und noch kein Online-Banking zur Verfügung zu haben. Ignorieren Sie diese Nachricht und nehmen Sie im Zweifelsfall unter den Ihnen bekannten Rufnummern Kontakt zu Ihren Angehörigen auf. Weitere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Ravensburg

Fahrzeug zerkratzt

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag einen Pkw beschädigt, der im Gebhard-Fugel-Weg abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der unbekannte Täter die Fahrertür und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Unbekannte beschmieren Parkscheinautomaten

Mit blauer Farbe haben Unbekannte mutmaßlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Parkscheinautomaten im Bereich Zeppelinstraße/Gartenstraße beschmiert. Durch die Farbschmierereien ist eine Nutzung der Automaten nicht mehr möglich. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, die Polizei bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Weingarten/Wolpertswende

Streit unter Männern hält Polizei auf Trab

Ein Streit zwischen mehreren Männern hat die Polizei am Mittwochabend auf Trab gehalten. Zunächst wurden die Beamten zu einer Tankstelle in der Waldseer Straße gerufen, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen war. Ein 42-jähriger Beteiligter des Streits hatte sich zunächst mit seinem Pkw von der Tankstelle entfernt, kehrte jedoch kurz darauf wieder zurück. Die Polizisten bemerkten bei dem Mann eine deutliche Alkoholisierung und ordneten eine Blutprobe an. Den Wagen musste der 42-Jährige an Ort und Stelle stehen lassen. Kurz nach 22 Uhr wurden die Beamten erneut alarmiert, weil sich im Silcherweg in Wolpertswende mehrere Personen schlugen. Zeugen konnten beobachten, wie die Gruppe in der Folge mit einem Pkw davonfuhr. Eine Polizeistreife konnte den Wagen kurz nach 23 Uhr im Rahmen der Fahndung im Ortsgebiet feststellen. Bei den Insassen des Fahrzeugs handelte es sich um dieselben Männer, die am frühen Abend bereits an der Tankstelle in Streit geraten waren. Von dem 28-Jährigen, der nun das Fahrzeug fuhr, ging ebenfalls starker Alkoholgeruch aus. Ein Test ergab einen Wert von 1,4 Promille, weshalb auch er in einer Klinik Blut abgeben musste. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Die Hintergründe der körperlichen Auseinandersetzungen sowie die Beteiligungen sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Den 42-Jährigen und den 28-Jährigen erwarten zudem Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Baienfurt

Auffahrunfall fordert eine Verletzte

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hat ein Auffahrunfall gefordert, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Waldseer Straße ereignet hat. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer schätzte im Stop-and-Go-Verkehr eigenen Angaben zufolge die Geschwindigkeit einer vorausfahrenden 44-Jährigen falsch ein und fuhr deren Pkw auf. Die 44-Jährige wurde dabei verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wangen

Alkoholisierter Radler stürzt

Leichte Verletzungen hat ein 30 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Mittwoch kurz nach 20.30 Uhr erlitten, als er auf dem Radweg zwischen Lottenmühle und Spinnereigarten gestürzt ist. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch bei dem 30-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von weit über einem Promille, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik die Folge war. Der 30-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Argenbühl

Fahrerin kommt von Fahrbahn ab

Eine 25-Jährige ist am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mit ihrem Audi von der L 320 zwischen Göttlishofen und Christazhofen abgekommen. Die Frau kam in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, steuerte gegen und verlor die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Böschung. Die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen, eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Audi, an dem Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Der Flurschaden wird indes auf mehrere hundert Euro beziffert.

Leutkirch

Geparkten Pkw touchiert und das Weite gesucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem am Mittwochmorgen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW T5 angefahren hat. Der VW war im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 9.20 Uhr auf dem Parkstreifen entlang des Seelhauswegs abgestellt. Der Unbekannte streifte den Wagen, wodurch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro am Außenspiegel entstand. Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher nehmen die Ermittler unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Wurzach

Unfallflucht

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Uhlandstraße an einem BMW verursacht hat. Der Unbekannte streifte den Wagen mutmaßlich beim Vorbeifahren an der linken Seite. Personen, die den Unfall zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 5.50 Uhr, beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach melden.

