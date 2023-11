Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kempten und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.11.2023

Wangen (Landkreis Ravensburg) (ots)

Kriminalpolizei ermittelt Täter nach Raub

Nach dem Raub hochwertiger Markenturnschuhe am Montagabend vergangener Woche (wir berichteten) hat das Kriminalkommissariat Ravensburg einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung konnten die Ermittler an der Wohnanschrift des Jugendlichen die hochwertigen Turnschuhe auffinden und beschlagnahmen. Dabei fanden die Beamten auch weiteres Diebesgut, das sie einer anderen Straftat zuordnen konnten. Aufgrund des Wohnsitzes des Verdächtigen im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Kempten wurden dort die Ermittlungen übernommen.

Oberstaatsanwalt Hörmann, Tel. 0831/203-441

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Hier unsere Pressemitteilung vom 14.11.2023:

Wangen i. A.

Schuhe geraubt

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Kriminalpolizei, nachdem einem 17-Jährigen am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße seine Markenschuhe gestohlen wurden. Den Angaben des Jugendlichen zufolge sei dieser von einer Dreiergruppe am Busbahnhof zunächst belanglos angesprochen und später das Gespräch auf die getragenen Schuhe gelenkt worden. Aufgrund der zunehmend unangenehmen Situation sei der 17-Jährige dann in Richtung Parkhaus davongelaufen, woraufhin er von einem der jungen Männer verfolgt, in eine Hofeinfahrt gestoßen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Nachdem vom Unbekannten mit Nachdruck die getragenen Schuhe gefordert wurden, habe er diese schließlich ausgehändigt, woraufhin der Täter in Richtung Bahnhof davonlief. Der Geschädigte wurde schließlich von einem Familienangehörigen abgeholt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum genauen Tatablauf und zu den Hintergründen sind noch nicht abgeschlossen. Die Ermittler bitten unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu dem Täter, der als ca. 175 cm groß, etwa 16 bis 17 Jahre alt und von südländischem Erscheinungsbild beschrieben wird. Er hatte einen leichten Bartansatz und soll zur Tatzeit schwarze Jeans, eine schwarze dünne Jacke und eine schwarze Wollmütze getragen haben.

