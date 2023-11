Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unter Drogen hinterm Steuer

Deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel ist am frühen Mittwochmorgen ein 47 Jahre alter Autofahrer gestanden, den eine Polizeistreife im Stadtgebiet kontrolliert hat. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Im Fahrzeug, aus dem deutlicher Marihuana-Geruch drang, fanden die Beamten zudem zwei Joints. Der 47-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen, die unter anderem ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot nach sich ziehen wird.

Ravensburg

Verkehrszeichen umgefahren und abgehauen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag kurz nach 9 Uhr in der Ziegelstraße mehrere Verkehrszeichen umgefahren. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen möglicherweise beschädigten Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet - mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz vor 15 Uhr auf der B 30 ereignet hat. Ein 89 Jahre alter Ford-Fahrer wollte die Bundesstraße auf Höhe der Kirrlohstraße überqueren und übersah dabei den Opel eines 41-jährigen Vorfahrtsberechtigten, der in Richtung Bad Waldsee unterwegs war. Der Senior kollidierte zunächst mit dem Opel, schleuderte im Anschluss quer über die Fahrbahn und prallte auf der Gegenspur gegen den Fiat einer 28-Jährigen, die in Richtung Ravensburg fuhr. Im weiteren Verlauf stieß der 89-Jährige gegen einen Stromverteilerkasten, an dem sein Wagen schließlich stehen blieb. Ein Rettungsdienst brachte den 41-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sowohl der Ford als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wangen

Alkoholisierte Radlerin stürzt

Knapp 2,5 Promille hat ein Alkoholtest bei einer 53 Jahre alten Pedelec-Fahrerin angezeigt, die am Mittwoch kurz nach 0.30 Uhr mit ihrem Zweirad in der Praßbergstraße gestürzt ist. Nach ihrem Sturz, bei dem sich die Frau leicht verletzte, wurde sie im Krankenhaus ärztlich versorgt. Aufgrund ihrer Alkoholisierung musste die 53-Jährige Blut abgeben. Auf sie kommt nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

Amtzell

Illegale Müllablagerung - Polizei bittet um Hinweise

Neben der B 32 auf Höhe Hinterberg hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag mutmaßlich gegen 16.45 Uhr Plastikmüll entsorgt. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass der Müll mit einem Fahrzeug zu der Örtlichkeit gebracht wurde. Hinweise zum Verursacher nehmen die Ermittler unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Isny

Polizei evakuiert Klinik

Aufgrund einer Rauchentwicklung in dem Gebäude einer Klinik im Kurweg hat die Polizei am Dienstag gegen 23.30 Uhr die Bewohner evakuiert. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge kam es in einem Technikraum zu einem technischen Defekt an einem Kondensator, wodurch dieser in Brand geriet. Insgesamt fünf Personen erlitten durch die Rauchgase leichte Verletzungen und wurden ärztlich betreut. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr das Gebäude gelüftet hatte, konnten die Bewohner wieder auf ihre Zimmer zurückkehren. Der Sachschaden im Technikraum kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Isny

Übler Scherz endet mit Sachschaden

Einen üblen Scherz hat sich ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag letzter Woche in der Straße "Hofstatt" erlaubt. Durch den Briefschlitz eines Unternehmens warf der Täter die Reste eines Burgers. Diese fielen auf den Marmorboden im Gebäudeinnern, der durch das Fett entsprechend beschädigt wurde. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zum Täter unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Bad Wurzach

Person bei Angriff mit Messer verletzt

In einer Wohnunterkunft am Stadtrand ist am Montagmittag ein 20-Jähriger bei einem Messerangriff verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge wurde der Mann unvermittelt von einem 19 Jahre alten Mitbewohner in der Unterkunft mit einem Messer angegriffen. Der 20-Jährige konnte schwer verletzt flüchten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der 19-jährige Tatverdächtige konnte von der Polizei in unmittelbarer Nähe des Wohnheims vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

