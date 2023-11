Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrrad unbefugt "ausgeliehen"

Mit einem Strafverfahren wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrrads muss ein 18-Jähriger rechnen, der am Montagvormittag ein unverschlossenes Damenrad vor einem Betrieb in der Schussenstraße mitgenommen hat. Aufgrund einer Videoaufzeichnung kam eine alarmierte Polizeistreife dem 18-Jährigen rasch auf die Spur. Dieser brachte das Fahrrad gut eine Stunde später zurück. Eigenen Angaben zufolge habe er das Rad nur kurz "ausleihen" wollen.

Ravensburg

Schmierfink besprüht Parkscheinautomaten

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmorgen einen Parkscheinautomaten in der Gartenstraße verunstaltet. Der Unbekannte besprühte den Apparat mit dunkelgrüner Farbe und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Baienfurt

Streitigkeit entpuppt sich als Unfall

Zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen zwei 22 und 33 Jahre alten Männern wurde die Polizei am Dienstag kurz vor 5 Uhr in die Waldseer Straße gerufen. Vor Ort trafen die Beamten am dortigen Kreisverkehr nicht nur die beiden Streithähne, sondern auch ein erheblich beschädigtes Auto inmitten des Kreisels vor. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der mit knapp zwei Promille alkoholisierte 22-Jährige den Wagen gelenkt und den Unfall verursacht hat. Er musste die Polizisten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten und hat nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Um den nicht mehr fahrbereiten Opel kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Wangen

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Kopfverletzungen hat ein 65-jähriger Mountainbike-Fahrer am Montag gegen 17 Uhr im Oskar-Farny-Weg erlitten. Der Mann war auf dem Radweg hinter der Ebnetsporthalle unterwegs, als er alleinbeteiligt stürzte. Einen Helm trug der 65-Jährige nicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrrad fiel gering aus.

Wangen

Diebe entwenden Reifen

Von einem Neuwagen, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Franz-Walchner-Straße abgestellt war, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende alle vier Felgen samt Reifen entwendet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nutzten die Täter mutmaßlich einen Wagenheber und beschädigten damit den Wagen an allen vier Schwellern. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 7.000 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Verbleib der Räder des Herstellers VW geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 melden.

Wangen

Unter Drogen hinterm Steuer

Deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand ein 42-jähriger Lkw-Fahrer, den Beamte der Verkehrspolizei am Dienstag gegen 1 Uhr auf der L 320 bei Ratzenried-Bahnhof gestoppt haben. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain, weshalb der 42-Jährige Blut in einer Klinik abgeben musste. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und mehreren Wochen Fahrverbot rechnen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell