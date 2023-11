Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auto beim Einparken beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montagmorgen zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr einen VW Caddy touchiert, welcher auf einem Parkplatz im Bereich der Gorheimer Allee abgestellt war. Das geparkte Fahrzeug wurde am hinteren rechten Kotflügel beschädigt, sodass ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden ist. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Sigmaringen hat den Unfall aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Verursacher unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Ladendiebstahl durch Zeugen verhindert

Den Versuch ein Elektrogerät aus dem Geschäft eines Telefonanbieters in der Antonstraße zu stehlen, unternahm am Montagmittag ein stark alkoholisierter Mann. Der 35-Jährige nahm dabei ein Handy aus der Auslage und entfernte den Diebstahlschutz. Ein Zeuge beobachtete die Situation, sodass der Täter noch an Ort und Stelle gestellt werden konnte. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines Ausnahmezustandes in eine Fachklinik.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Nachdem eine 23-jährige Autofahrerin am Montagmorgen in der Waldseer Straße durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen ist, ermittelt die Polizei strafrechtlich und sucht Zeugen. Eine andere Verkehrsteilnehmerin war auf die Schlangenlinienfahrt der jungen Frau aufmerksam geworden und kontaktierte die Polizei. Der Grund für die auffällige Fahrweise wurde in der Verkehrskontrolle schnell klar. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht der Polizisten und reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Frau musste daraufhin in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Ermittler behielten den Führerschein der 23-Jährigen noch an Ort und Stelle ein und ermitteln nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Weil die Beamten bei der Kontrolle auch eine geringe Menge Betäubungsmittel auffanden, wird sie auch wegen des illegalen Besitzes von Rauschgift zur Anzeige gebracht. Ihr drohen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen. Zeugen, die ebenfalls auf die Fahrweise der Frau aufmerksam wurden, werden nun gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den Ermittlern zu melden.

