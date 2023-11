Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Positiv auf Kokain verlief der Drogenvortest, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Sonntagabend in der Hohenzollernstraße mit einem 24 Jahre alten Autofahrer durchgeführt hatten. Die Polizisten stoppten den Mann bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle und veranlassten in der Folge eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Seinen Wagen musste der 24-Jährige stehen lassen. Ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Bad Saulgau

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagvormittag in der Sießener Straße einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Ein Alkoholvortest bei dem 50-Jährigen ergab rund 1,6 Promille. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus sowie die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. Den Fahrzeuglenker erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bad Saulgau - Moosheim

Polizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen

Nach mehreren Einbrüchen in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Moosheimer Straße, der Marbacher Straße und der Kirchstraße hat das Polizeirevier Bad Saulgau die Ermittlungen aufgenommen. Bislang unbekannte Täter sind in ein Vereinsheim und zwei Wohnungen eingebrochen und hatten es offensichtlich auf Bargeld abgesehen. In einem weiteren Fall warfen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein, stiegen nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht in das Gebäude ein. Insgesamt erbeuteten die Täter niedrigere Bargeldbeträge und ein Handy. Die Ermittlungen des Polizeireviers Bad Saulgau dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell