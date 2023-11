Polizei Gütersloh

POL-GT: 21-jähriger Mann mit gestohlenen EC-Karten ertappt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochvormittag (01.11., 08.00 Uhr) kontrollierten Beamte einen 21-jährigen Mann an der Dresdner Straße. Zuvor war der Mann Zeugen in einem Garten an der Hofbrede aufgefallen. Der Mann wurde durchsucht. Es stellte sich heraus, dass er das Diebesgut aus einem durchsuchten Auto, EC-Karten, noch bei sich hatte. Zudem hatte er einen Seitenschneider und Cannabis bei sich. Die Karten stammen nach derzeitigem Ermittlungsstand aus einem zuvor durchsuchten VW-Touran an der Straße Spiekergarten. Neben dem Touran befanden sich zwei weitere Autos, die ebenfalls durchsucht worden sind. Ob auch aus diesen etwas entwendet worden ist, konnte noch nicht geklärt werden. Aufgrund der räumlichen Nähe ist es wahrscheinlich, dass der 21-Jährige auch die Pkw angegangen hat.

Gegen den Gütersloher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ob er für weitere Eigentumsdelikte in der Umgebung verantwortlich ist, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Zeugenhinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell