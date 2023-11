Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

"Sextortion" - Warnung vor anzüglichen Chats mit Unbekannten

Am Wochenende haben sich mehrere Personen bei der Polizei gemeldet, die Opfer von sogenanntem "Sextortion" wurden. Die Betroffenen waren im Internet von einer augenscheinlich attraktiven Frau kontaktiert worden. Nach einer zu Beginn netten Unterhaltung wurde die Konversation bald intim. Das unbekannte Gegenüber schickte anzügliche Bilder und forderte solche auch von ihren Opfern. Teilweise kamen die Chatpartner dem nach und posierten freizügig vor der Webcam, woraufhin der Chat eine rasche Wendung einnahm. Im Besitz der intimen Aufnahmen drohten die Erpresser, diese Videos oder Bilder zu veröffentlichen, falls ein geforderter Geldbetrag nicht gezahlt werde. Die Polizei ermittelt wegen Erpressung auf sexueller Grundlage und warnt vor dieser Masche. Informationen rund um das Thema "Sextortion" finden Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/ .

Friedrichshafen

Gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in der Markdorfer Straße eine Mauer touchiert und danach einfach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die zwischen 21.30 Uhr und 21.50 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Flüchtigen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Feuerwehr löscht Brand in Kellerraum

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Brand in einem Wohnhaus in der Theotramstraße gewesen sein, zu dem Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte am Sonntagabend gegen 19 Uhr ausrückten. Im Keller des Doppelhauses hatte ein Trockner Feuer gefangen und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Durch den Brand und die starke Rauchentwicklung entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein Rettungsdienst brachte sie zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik.

Immenstaad

Nach Parkrempler davongefahren

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein Unbekannter am Samstag zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Meersburger Straße abgestellten Audi touchiert hat. Der Unfallverursacher fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Vor dem Parkrempler soll ein heller Kleinwagen neben dem Audi geparkt haben. Ob dieser in Verbindung mit der Unfallflucht steht, ist aktuell nicht abschließend geklärt. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Zusammenstoß fordert Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 15 Uhr bei Prestenberg entstand hoher Sachschaden. Eine 35-jährige Opel-Fahrerin fuhr von Prestenberg kommend auf die Landesstraße 326 ein und übersah dabei den aus Obereisenbach nahenden Tesla eines 57-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Im Kreuzungsbereich stießen die Pkw wuchtig zusammen, wobei insgesamt etwa 80.000 Euro Sachschaden entstand. Die Unfallbeteiligten hatten Glück im Unglück, sie blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Meckenbeuren

Mit Pkw überschlagen - Fahrer unverletzt

Glück im Unglück hatte ein 24 Jahre alter Autofahrer, als er am Montagmorgen auf der Bundesstraße 467 mit seinem Pkw verunfallt ist. Der Mann hatte auf Höhe Hirschach aus bislang nicht bekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren, geriet ins Schleudern und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich sein Twingo und blieb auf dem Dach liegen. Der nach bisherigen Erkenntnissen unverletzte 24-Jährige konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Ein Rettungsdienst brachte ihn dennoch zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik. An seinem Wagen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Der Twingo war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Überlingen

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in der Abigstraße einen Verkehrsunfall verursacht und muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der 59-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw rückwärts vom Parkplatz einer Spielothek auf die Straße ein und stieß dort gegen einen geparkten Toyota. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall knapp 2.000 Euro Sachschaden. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim unachtsamen Fahrer fest. Weil eine Atemalkoholmessung den Verdacht bestätigte und rund 1,2 Promille anzeigte, musste der 59-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 59-Jährigen ein.

