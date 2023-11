Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Flüchtender Ladendieb

Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr erkannte eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der St. Katharinenstraße, wie ein Dieb ein hochwertiges Parfüm entwendete. Als die Angestellte den Täter ansprach, flüchtete er zu Fuß in Richtung Paul-Heilig-Straße. Er wird als 170 cm groß, mit kurzen schwarzen, leicht gelockten Haaren, dunkel angezogen beschrieben. Er soll mit einer ausländischen Sprache gesprochen haben. Hinweise zum Täter nimmt der Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/2016-0 entgegen.

Meßkirch

Abbieger kollidiert mit Gegenverkehr

Im Zuge eines Abbiegemanövers kam es am Samstagabend, gegen 18:45 Uhr auf der B311 bei Meßkirch zu einem Verkehrsunfall. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 28-jähriger Transporter-Fahrer von Tuttlingen kommend in Richtung Meßkirch. An der Einmündung der B311 in mit der B313 bog er nach links in Richtung Sigmaringen ab. Hierbei übersah er offenbar den entgegen, geradeaus in Richtung Tuttlingen fahrenden Fiat-Ducato einer 22-jährigen Frau. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Transporter. Der Fahrer des VW-Transporters zog sich hierbei leichte, die Fahrerin des Fiat mittelschwere Verletzungen zu. Da sich die Türen des VW nicht mehr ohne Weiteres öffnen ließen, musste die Freiwillige Feuerwehr den Fahrer mittels technischem Gerät aus seinem Fahrzeug bergen. Der entstandene Sachschaden am VW wird auf 20 000 Euro, am Fiat auf 12 000 Euro geschätzt.

Gammertingen

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Ein 57-jähriger Mann parkte am Samstagvormittag seinen Ford auf dem Parkplatz eines Discounters in der Sigmaringer Straße. Als er um 08:45 Uhr, nach 15 Minuten Einkauf zu seinem Puma zurückkehrte stellte er eine Beschädigung am Kofferraum fest. Der Verursacher des Schadens hatte sich weder bei dem Geschädigten, noch im Discounter gemeldet. Am Ford Puma entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 entgegen.

