Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meersburg

Pkw-Lenkerin übersieht Fußgängerin

Gegen viertel nach Acht übersah am gestrigen Freitagabend eine Autofahrerin in der Daisendorfer Straße in Meersburg eine dunkel gekleidete Fußgängerin, welche die Fahrbahn überqueren wollte. Trotz Brems- und Ausweichmanöver wurde die Passantin vom Pkw erfasst und musste anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1000.- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell