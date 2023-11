Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Eriskirch

Erneuter Zeugenaufruf nach schweren Verkehrsunfall

Nach dem schweren Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrt Mariabrunn am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr, bei dem eine 73-jährige Fußgängerin lebensbedrohlich verletzt wurde, sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Die Frau war mit dunkler Kleidung und offenbar einem roten Regenschirm unterwegs, wollte im Bereich des Röckenwegs über die Straße und wurde dabei von einem Pkw erfasst. Insbesondere von zwei bislang unbekannten Autofahrern, einer Frau und einem Mann, die an der Unfallstelle angehalten und erste Hilfe geleistet haben, erhoffen sich die Ermittler Hinweise zum Unfallgeschehen. Diese beiden bislang namentlich nicht bekannten Zeugen sowie ein Lastwagenfahrer, der wenige Augenblicke vor dem Verkehrsunfall in Richtung Wolfzennen unterwegs war, werden nun dringend gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Verkehrspolizei Ravensburg zu melden. Unsere bisherige Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5649863

Meersburg

Alkoholisiert am Steuer

Seinen Führerschein abgeben musste am Donnerstagabend ein Mann in Meersburg, nachdem er alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs war. Der 36-Jährige wurde im Ortsgebiet von einer Polizeistreife gestoppt. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten brachten den 36-Jährigen anschließend für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der Mann muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Überlingen

Auto auf Parkplatz angefahren - Verursacherin ermittelt

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Überlingen, nachdem am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr eine 75-jährige Opel-Fahrerin auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Salm" beim Ausparken einen Mazda beschädigt hat. Im Anschluss stieg die Seniorin aus, begutachtete den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro und fuhr weg, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei, die die Unfallverursacherin anhand des Kennzeichens ermitteln und an ihrer Wohnanschrift antreffen konnte. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

